Yaz meyvesi lüks olacak: Don felaketi fiyatları uçurdu

Türkiye'de uzun süredir yüksek seyreden gıda fiyatlarına şimdi de don felaketi eklendi. Ülke genelinde etkili olan don olayı, birçok tarım ürününe zarar verdi. Ekonomistlere göre bu durum, önümüzdeki aylarda gıda enflasyonunu daha da artıracak.

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Yaz meyvesi lüks olacak: Don felaketi fiyatları uçurdu
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Özellikle yaz meyvelerinde ciddi fiyat artışları bekleniyor. Kiraz, kayısı, incir ve badem gibi ürünlerin hem fiyatı artacak hem de ulaşımı zorlaşacak.

"Kiraz ve erikte fiyatlar çok yüksek olabilir."
Ekonomist Nazlı Sarp: "Bu süreç çiftçiden tüketiciye zincirleme etki yaratacak."

Zirai don, kayısıdan üzüme, elmadan cevize birçok ürünü etkiledi. Mahsul kaybı ağır, çiftçi zorda. Etkilenen ürünlerin bazıları tezgâhlarda hiç yer almayabilir. Örneğin enginarın kilosu 75 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Ekonomistlere göre, don olayı yalnızca üreticiyi değil, taşıma ve satış sürecini de etkileyecek. Bu nedenle zincirleme bir fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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