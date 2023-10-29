Yedi Düvele Meydan Okuduğumuz Çanakkale'de 100. Yıl Kutlaması! Törende Çok Sayıda Gösteri Yapıldı

Çanakkale'de de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları başladı. Kutlamalarda "Cumhuriyeti biz böyle kurduk" yazılı fotoğrafın canlandırması büyük beğeni topladı. Kutlamalarda Vali Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yedi Düvele Meydan Okuduğumuz Çanakkale'de 100. Yıl Kutlaması! Törende Çok Sayıda Gösteri Yapıldı
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Çanakkale’de Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.
Tören, saat 11.00'de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali İlhami Aktaş şunları söyledi:

Büyük yıl dönümleri geçmişin yeniden değerlendirildiği ve bu değerlendirme ışığı altında geleceğin yeniden tasarlandığı tarihi anlardır. Böyle dönemler millete nereden gelip nereye gittiklerini gözden geçirecekleri bir kolektif düşünme fırsatı sağlar. Bu fırsatları iyi değerlendirip, nereden geldiğimizi ve yarınımızı düşünmek, gelecek nesillere olan bir borcumuzdur.

 Yedi Düvele Meydan Okuduğumuz Çanakkale'de 100. Yıl Kutlaması! Törende Çok Sayıda Gösteri Yapıldı - Resim : 1
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ve Mehteran Birliği gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren Törende ayrıca Çanakkale Boğazı’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.
Törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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