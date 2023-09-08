Yemek geç geldi diye garsona saldırdılar! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir dinlenme tesisinde yemeğin geç geldiğini iddia eden 3 kişi, garsona saldırdı. Saldırı anı ve yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Yemek geç geldi diye garsona saldırdılar! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay
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Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz salı saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi.
Tesiste sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini iddia eden 3 şüpheli ile garson Murat Tepe (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam ettikten sonra grup, tekme, yumruk ve sandalyelerle Murat Tepe'ye saldırdı.

Yemek geç geldi diye garsona saldırdılar! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay - Resim : 1

YEMEK GEÇ GELDİ DİYE GARSONA SALDIRDILAR! BURSA'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sona ermesiyle kavgaya karışan 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan garson Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin alnına dikiş atıldı.

Yemek geç geldi diye garsona saldırdılar! Bursa'da akıllara durgunluk veren olay - Resim : 2
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup serbest bırakıldı.

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