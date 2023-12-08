Yenikapı'da Tokat Rüzgârı! İstanbullular Tokat Kültürü ile Buluştu

Eşsiz yöresel lezzetleri ve kültür ve ezgileriyle Tokat Yenikapı'ya taşındı. Kebabı, yaprağı, çemeni, pekmezi ve sucuğuyla Tokat Günleri 10 Aralık'a kadar İstanbul Yenikapı'da ziyarete açık.

Son Güncelleme:

Yenikapı Memleket Günleri'nde bu kez Tokatlılar buluştu. Tokat Günleri, 7 Aralık Perşembe günü İstanbul Yenikapı etkinlik alanında başladı. Etkinlikte, birçok yöresel ürün ve lezzet tanıtıldı.

Etkinlikte, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tokat’ın eşsiz yöresel lezzetleri, kültür ve ezgileri ziyaretçilerle buluştu. Tokat kebabı, Tokat yaprağı, Tokat çemeni, Tokat Zile pekmezi, Tokat Bez Sucuk, Tokat Pidesi ve gastronomi alanında ün yapmış birçok lezzet İstanbulluların damak tadına sunuldu.

Tokat günleri 10 Aralık’a kadar devam edecek.

Tokat Kültürü ve Yöresel Lezzetleri İstanbul'a TaşındıTokat Kültürü ve Yöresel Lezzetleri İstanbul'a TaşındıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tokat # Yenikapı
Çok Okunanlar
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü
2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü
Öne Çıkanlar YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ GİZLİCE TEHDİT EDİYOR│Televizyon Gazetesi İhsan Sefa YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ GİZLİCE TEHDİT EDİYOR│Televizyon Gazetesi İhsan Sefa Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?