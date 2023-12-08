Yenikapı'da Tokat Rüzgârı! İstanbullular Tokat Kültürü ile Buluştu

Yenikapı Memleket Günleri'nde bu kez Tokatlılar buluştu. Tokat Günleri, 7 Aralık Perşembe günü İstanbul Yenikapı etkinlik alanında başladı. Etkinlikte, birçok yöresel ürün ve lezzet tanıtıldı.

Etkinlikte, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tokat’ın eşsiz yöresel lezzetleri, kültür ve ezgileri ziyaretçilerle buluştu. Tokat kebabı, Tokat yaprağı, Tokat çemeni, Tokat Zile pekmezi, Tokat Bez Sucuk, Tokat Pidesi ve gastronomi alanında ün yapmış birçok lezzet İstanbulluların damak tadına sunuldu.

Tokat günleri 10 Aralık’a kadar devam edecek.