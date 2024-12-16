Yerli Malı Haftası etkinliğinde şok: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum’da, Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri sırasında, evlerinden getirdikleri yiyecekleri tükettikten sonra rahatsızlanan 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yerli Malı Haftası etkinliğinde şok: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaştı. Öğrenciler etkinliğin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

Olayın duyulmasının ardından Çorum Belediyesi’ne bağlı sağlık ekipleri hızla okula sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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