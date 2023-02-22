Yeşilyurt'ta son durum ne? Belediye Başkanı Çınar anlattı
Malatya’da depremin yaraları sarılıyor. Yeşilyurt belediye Başkanı Mehmet Çınar son durumu Ulusal Kanal’a anlattı. Çınar, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını söyledi. Esnafın da bir an önce işine dönmesi için konteyner alanlarının onlara ayrılması gerektiğini belirtti.
Malatya’da depremin yaraları sarılıyor. Yeşilyurt belediye Başkanı Mehmet Çınar son durumu Ulusal Kanal’a anlattı.
Çınar, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını söyledi.
Esnafın da bir an önce işine dönmesi için konteyner alanlarının onlara ayrılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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