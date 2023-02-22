Lütfü Savaş'ın prens paylaşımı alay konusu oldu: Sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı gündem oldu.



Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile fotoğraflarını paylaşarak sayın prensin katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.



Bir süre sonra Savaş bu paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı çünkü fotoğraftaki kişi Afrika prensi değil Ganalı bir sosyal medya fenomeni ve emlakçı olduğu ortaya çıktı.



Kısa sürede büyük yankı uyandıran paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.