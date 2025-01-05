Yılbaşı gecesi kabusu: Sahte içki faciası can aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içki nedeniyle zehirlendiği düşünülen 53 yaşındaki Ersoy A., evinde ölü bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yılbaşı gecesi kabusu: Sahte içki faciası can aldı
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Topraklık Mahallesi'nde yaşayan Ersoy A.'dan yılbaşı gecesinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Ersoy A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evde alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemelere rastlandı. İlk bulgular, Ersoy A.’nın sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

sahte içki can aldı
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