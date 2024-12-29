Yılbaşı pazarına saldıran şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, şüpheli B.Ö'nün alkollü bir şekilde 27 Aralık Cuma günü sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Paşa Mahallesi Erler Sokak ile Hicri Sezen Parkı'na belediye tarafından yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanına girdiği belirtildi.

Şüphelinin pazar alanındaki masa ve sandalyelere, süsleme materyallerine kasten zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstünün yanına giderek 'putların hepsini yıkacağız' şeklinde bağırdığı olay ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli B.Ö. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "kamu malına zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.