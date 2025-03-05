Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi

Diyarbakır'da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata yeniden 'merhaba' demişti. Ancak bugün, Kaya'nın ailesi kötü haberi paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yıllar önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi
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2015 yılında İstanbul'da katılacağı bir televizyon programı öncesi evinde prova yaparken, 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Kaya, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ancak büyük bir azimle, yeniden ayağa kalkmayı başaran Kaya, sağlığına kavuşmuş ve yıllar sonra hayata tutunmak için refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü.

Zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veren ve bir süre yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini kaybetmeden büyük bir azimle iyileşmişti.

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