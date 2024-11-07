Yine aynı üst geçit, yine trafik kazası!

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametinde seyir halindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait bir vinç, üst geçide çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yine aynı üst geçit, yine trafik kazası!
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Bakırköy sahil yolunda Florya istikametinde seyir halindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait bir vinç, üst geçide çarptı. Çarpma sonucunda vinç devrildi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri, kaza yerine sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı. Bakırköy'deki bu üst geçitte daha önce de benzer kazaların meydana geldiği belirtildi.

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