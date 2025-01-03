Yol kenarında ölü bulunmuştu! O çocuğun anne ve babası tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 31 Aralık 2024'te Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Rafet Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı.

Evde arama yapan ekipler, şüpheli anne, baba ve kız kardeşi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kız kardeşiEylül Dinç ise serbest bırakıldı.