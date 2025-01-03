Yol kenarında ölü bulunmuştu! O çocuğun anne ve babası tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Rafer Dinç, 31 Aralık 2024'te yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç gözaltına alınmıştı. Anne ve babanın tutuklanmasına karar verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yol kenarında ölü bulunmuştu! O çocuğun anne ve babası tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 31 Aralık 2024'te Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Rafet Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! O çocuğun anne ve babası tutuklandı - Resim : 1

Evde arama yapan ekipler, şüpheli anne, baba ve kız kardeşi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kız kardeşiEylül Dinç ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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