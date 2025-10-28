Yola çıkacaklar dikkat! Bolu tüneli o saatlerde kilitleniyor... İşte 28 ekim güncel yol durumu ve kapalı yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) yer alan Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde tünel portal yapısındaki çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu kesimde Abant kavşağından D100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞMA OLAN DİĞER GÜZERGAHLAR

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-15. kilometrelerinde sürdürülen yol çalışmaları dolayısıyla, ulaşım tek istikametten gidiş geliş olarak devam ediyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 34-38. kilometrelerinde gerçekleştirilen menfez yapım çalışması nedeniyle, ulaşıma Seferihisar-Karakoç yolundan kontrollü bir şekilde izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Bu yüzden ulaşım, yolun diğer tarafından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 11-38. kilometreleri ise temizlik çalışması dolayısıyla kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.