Yola çıkacaklar dikkat! Bolu tüneli o saatlerde kilitleniyor... İşte 28 ekim güncel yol durumu ve kapalı yollar listesi
Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Tüneli'ni de kapsayan bir duyuru yaptı. Birçok yolda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, sürücülere 'yavaş gidin' ve 'işaretlere uyun' çağrısı yapıldı. İşte o yollardaki son durum ve sürücüleri bekleyen alternatif güzergahlar...
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) yer alan Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerinde tünel portal yapısındaki çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler bu kesimde Abant kavşağından D100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞMA OLAN DİĞER GÜZERGAHLAR
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-Muratlı yolunun 11-15. kilometrelerinde sürdürülen yol çalışmaları dolayısıyla, ulaşım tek istikametten gidiş geliş olarak devam ediyor.
Seferihisar-Kuşadası yolunun 34-38. kilometrelerinde gerçekleştirilen menfez yapım çalışması nedeniyle, ulaşıma Seferihisar-Karakoç yolundan kontrollü bir şekilde izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılmıştır. Bu yüzden ulaşım, yolun diğer tarafından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 11-38. kilometreleri ise temizlik çalışması dolayısıyla kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı