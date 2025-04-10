Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun: Hangi kara yollarında çalışma var?

Türkiye genelinde kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor ya da alternatif yollara yönlendirme yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı bültene göre, sürücülerin özellikle işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

SAKARYA-DÜZCE YÖNÜ TRAFİĞE KAPALI

Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile D-100 bağlantı yolu arasında sürdürülen bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında, yolun 4-5. kilometreleri arasında bulunan Kozluk Köprüsü mevkisi, 30 Nisan’a kadar Sakarya-Düzce yönünde trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu güzergâhta alternatif yollara yönlendirilecek.

TEK YÖNDEN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Büyükçekmece-Kınalı yolunun 32. kilometresindeki Karadere Köprüsü'nde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşıma tek yönden çift yönlü geçişle izin veriliyor.

BAŞKENT’TE ŞERİT DARALTMA

Ankara Çevre Otoyolu’nun İstanbul-Kırıkkale istikameti üzerindeki Susuz Köprülü Kavşağı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında 0-1. kilometrelerde şerit daraltmasına gidildi. Sürücülerin bu noktada dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

EGE’DE KONTROLLÜ TRAFİK

Aydın-Denizli Otoyolu’nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında, bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle 0-1. kilometrelerde trafik, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak veriliyor.

YOLLARDA KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometreleri arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometreleri arasındaki çalışmalarda da benzer şekilde kontrollü geçiş uygulanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerinde banket daraltması yapılarak ulaşım sağlanıyor.

DOĞU VE KARADENİZ’DE GEÇİCİ TRAFİK KAPANIYOR

Trabzon’un Şalpazarı-Sisdağı yolunun 0-4. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle yol, belirli aralıklarla kısa süreli olarak trafiğe kapatılıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometreleri arasında ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde süren çalışmalarda da trafik yine servis yoluna yönlendirildi.