Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Bu şehirlerde yollar kapalı, geçişler kontrollü sağlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelindeki yol ağında sürdürülen yapım, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle, çalışma yapılan tüm kesimlerde hızın düşürülmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine harfiyen uyulması gerektiğini yineledi.

ANKARA'DA İKİ ANA ARTERDE İSTİKAMET KAPANDI

KGM'nin yol durumu bültenine göre, Başkent'teki iki önemli güzergahta trafik akışı tamamen durduruldu. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde bulunan Samsun Kavşağı Köprüsü'nde genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma sebebiyle otoyolun havalimanı istikameti araç trafiğine kapatıldı; ulaşım karşı istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ayrıca, Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşımın diğer istikametten iki yönlü devam ettiği bildirildi.

AYDIN-DENİZLİ YOLUNDA İKİ YÖN DE KAPATILDI

Ege Bölgesi'nde de kritik bir noktada çalışma var. Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerindeki Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle her iki istikamet de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşımın, Aydın-Denizli istikametindeki servis yollarından gidiş-geliş şeklinde kontrollü olarak sürdürüldüğü açıklandı. KGM, ayrıca Aydın istikametine çıkış kolunun da trafiğe kapatıldığını belirterek, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA İKİ YÖNLÜ TRAFİK DÜZENLEMESİ

Ülke genelindeki birçok bölünmüş yolda da trafik akışı, çalışmalar nedeniyle tek bir bölümden iki yönlü olarak sağlanıyor:

Eskişehir-Kütahya Yolu: 0-1. kilometrelerdeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Eskişehir istikametinden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Manisa il sınırı-Soma Yolu: 6-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Yedisu Kavşağı-Mercan-Erzurum Yolu: 3-5. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

DİĞER GÜZERGAHLARDA KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Samsun-Ordu Yolu: 9-10. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tüpünün çıkışından itibaren asfaltlama çalışması dolayısıyla ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Adana-Mersin Yolu: 0-1. kilometrelerinde Mersin istikameti Liman Köprüsü'nde yapılacak derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, liman D kapısı çıkışından gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce Yolu: 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar Yolu: 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent Yolu: 10-11. kilometrelerindeki genişletme çalışması nedeniyle trafik akışı, kısa sürelerle kesilerek ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ayrıca, Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometreleri (tren istasyonu bağlantı yolu), Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometreleri, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometreleri ve Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.