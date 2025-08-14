Yolcu otobüsünün önünü kesti! Ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Uşak-Ankara karayolu Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında R.K. (27) yönetimindeki otomobil, şehirlerarası yolcu otobüsünün önünü kesti. Otobüs muavini ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE TESPİT EDİLDİ

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünü kısa sürede tespit ederek ifadesi için karakola götürdü.

EHLİYETSİZ ÇIKTI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

R.K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kendisine “ehliyetsiz araç kullanmak”, “trafik güvenliği ve düzeni bozmak” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden; otomobilin ruhsat sahibine ise “ehliyetsiz araç kullandırmak” suçundan toplam 39 bin 340 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Uşak Valiliği açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine, şehirlerarası yolda diğer sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan trafik tartışmasıyla ilgili olarak ekiplerimizce derhal işlem başlatılmıştır. İlgili sürücüye 2918 sayılı Kanun gereği 39 bin 340 TL idari para cezası uygulanmış ve araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca söz konusu şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”