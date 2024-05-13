Yörpaş'tan üreticiye tam destek, hep destek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen etkinliğe Kocaeli’ndeki binlerce çiftçi ve üretici ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye yöneticileri, Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol ve Yörpaş Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir de katıldı.

Yörpaş’a bağlı Komagene ve Bereket Döner, stantlarında binlerce kişiyi ağırladı. Festivale gelen konuklara çiğ köfte dürüm, döner ve ayran ikramı yapıldı.

"HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ"

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Kandıra GİOSB’teki fabrikanın en kısa zamanda faaliyete geçeceğini belirtti. Tekdemir, fabrikanın üretime başlamasıyla hem iş istihdamı olarak bölge insanına yeni fırsatlar yaratılacağını hem de Komagene ve Bereket Döner’in tedariklerinin bu bölgedeki çiftçilerden ve üreticilerden yapılacağını ifade etti.

Tarımın ülkemizin gelişmesi ve insanımızın refahı için stratejik bir önemi olduğunu, çiftçimizi, üreticimizi her zaman iş ortağı olarak gördüklerini söyleyen Tekdemir, “Sektörde bilinçli ve sürdürülebilir tarım için her zaman çiftçinin yanında olacağız” dedi.