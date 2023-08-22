Yozgat otobüs kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı!

Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada sürücü Adem Tatlısu ile birlikte toplamda 12 kişi hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Hayatını kaybeden otobüsün sürücüsü Adem Tatlısu için bugün merkeze bağlı Çukurbelen köyünde cenaze namazı düzenledi. Cenaze namazına sürücünün yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından sürücünün cansız bedeni Çukurbelen köyü mezarlığında defnedildi.