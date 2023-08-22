Yozgat otobüs kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sürdüğü otobüsün şarampole uçması sonucu kendisi ile birlikte 12 kişinin öldüğü kazada sürücü Adem Tatlısu, son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat otobüs kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı!
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada sürücü Adem Tatlısu ile birlikte toplamda 12 kişi hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Hayatını kaybeden otobüsün sürücüsü Adem Tatlısu için bugün merkeze bağlı Çukurbelen köyünde cenaze namazı düzenledi. Cenaze namazına sürücünün yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından sürücünün cansız bedeni Çukurbelen köyü mezarlığında defnedildi.

Yozgat otobüs kazasında ölen sürücü son yolculuğuna uğurlandı! - Resim : 1

Aydın'da uçak kazası! Ekipler bölgeye ulaştıAydın'da uçak kazası! Ekipler bölgeye ulaştıYurt
# kaza # Yozgat # Otobüs Facias?
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Öne Çıkanlar Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif! Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!