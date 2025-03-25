Yumurta fiyatlarına müdahale! İhracat fonu artırıldı, fiyatlar dengelenecek

Yumurta fiyatlarındaki yükselişi durdurmak amacıyla, ihracatta uygulanan fon kesintisi kilogram başına 50 sentten 1,5 dolara yükseltildi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yumurta fiyatlarına müdahale! İhracat fonu artırıldı, fiyatlar dengelenecek
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Ulusal Kanal’a konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, son dönemdeki fiyat artışlarının birkaç sebepten kaynaklandığını belirtti. Afyon, ramazan ayı, kuş gribi ve artan ihracat talepleri nedeniyle fiyatların arttığını ve bu önlemin ardından fiyatların kısa süre içinde dengeleneceğini söyledi.

Afyon, piyasaların düzenlenmesinin ardından ihracatın yeniden başlatılacağını kaydetti. Daha önce haftalık 150 tır ihracat yapıldığını, ancak iç tüketiciye daha fazla ürün sağlanabilmesi için bu miktarın 500 tona kadar düşürüldüğünü açıkladı. Afyon, uygulanan fon kesintisinin fiyatları normale döndürdüğünde kaldırılacağını belirtti.

Afyon, sertifikalı olmayan yumurtaların yüksek fiyatlarla satılmasının tüketiciyi yanıltmak olduğunu söyledi. Tüm yumurtaların içerik bakımından aynı olduğunu vurgulayan Afyon, sadece sertifikalı ürünlerin farklı olduğunu belirtti. Afyon, yumurtaya gereksiz yüksek fiyat ödenmemesi gerektiğini ve doğru ürüne doğru fiyatın verilmesi gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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