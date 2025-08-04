Yüzme havuzunda klor alarmı! 8’i çocuk 10 kişi zehirlenerek hastanelik oldu

Adıyaman merkezde bulunan özel bir yüzme havuzuna giren vatandaşlardan bazıları, havuzdan çıktıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, klordan etkilendiği belirlenen 8’i çocuk, 2’si yetişkin toplam 10 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından zehirlenme şüphesi bulunan kişiler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.