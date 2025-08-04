Yüzme havuzunda klor alarmı! 8’i çocuk 10 kişi zehirlenerek hastanelik oldu

Adıyaman’da özel bir yüzme havuzuna giren çoğu çocuk 10 kişi, klor gazından zehirlendi. Mide bulantısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldılar.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yüzme havuzunda klor alarmı! 8’i çocuk 10 kişi zehirlenerek hastanelik oldu
Yayınlanma:

Adıyaman merkezde bulunan özel bir yüzme havuzuna giren vatandaşlardan bazıları, havuzdan çıktıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, klordan etkilendiği belirlenen 8’i çocuk, 2’si yetişkin toplam 10 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından zehirlenme şüphesi bulunan kişiler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleştiMemur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleştiEkonomi
TÜFE verileri açıklandı: Eğitimde yıllık zam yüzde 75’i aştı, giyim ve ayakkabıda düşüş yaşandıTÜFE verileri açıklandı: Eğitimde yıllık zam yüzde 75’i aştı, giyim ve ayakkabıda düşüş yaşandıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman
Günün Manşetleri
DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE SAHTE MEZUNLAR KAYDEDİLMİŞ
Enflasyon rakamları açıklandı!
Sahte kripto, sahte ürün, yasa dışı bahis!
''BARRACK'IN SÖZLERİ PSİKOLOJİK HAREKAT''
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
Çok Okunanlar
Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
"Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil" "Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil"
Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Temmuzda en çok satan otomobil markaları belli oldu Temmuzda en çok satan otomobil markaları belli oldu