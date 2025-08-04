TÜFE verileri açıklandı: Eğitimde yıllık zam yüzde 75’i aştı, giyim ve ayakkabıda düşüş yaşandı

Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuz ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,54 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Buna karşın, en düşük artış yüzde 10,67 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda TÜFE bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre artış yüzde 19,08 olurken, yıllık bazda yüzde 33,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 seviyesinde gerçekleşti.

GİYİM HARCAMALARI DÜŞTÜ, KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

Temmuzda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,82 oranında düşüş yaşandı. Aynı dönemde en yüksek artış yüzde 5,78 ile konut grubunda hesaplandı. Aylık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki değişimler; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07, ulaştırmada yüzde 2,89 ve konutta yüzde 5,78 artış yönünde oldu. Bu grupların aylık değişime etkileri sırasıyla yüzde 0,02, yüzde 0,45 ve yüzde 0,95 olarak hesaplandı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup yüzde 10,67 ile yine giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek artış yüzde 75,54 ile eğitim grubunda kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95, ulaştırmada yüzde 26,57 ve konutta yüzde 62,01 artış görüldü. Bu grupların yıllık değişime etkisi ise sırasıyla yüzde 6,94, yüzde 4,35 ve yüzde 9,03 oldu.

140 TEMEL BAŞLIKTAN 120'SİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18’inin endeksinde düşüş yaşanırken, 5 temel başlıkta değişim olmadı. 120 temel başlıkta ise artış kaydedildi. TÜİK verilerine göre sektörel bazda temmuz ayı aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık %0,07 - Yıllık %27,95

Alkollü içecekler ve tütün: Aylık %5,69 - Yıllık %27,79

Giyim ve ayakkabı: Aylık %-5,82 - Yıllık %10,67

Konut: Aylık %5,78 - Yıllık %62,01

Ev eşyası: Aylık %1,63 - Yıllık %30,13

Sağlık: Aylık %2,84 - Yıllık %37,49

Ulaştırma: Aylık %2,89 - Yıllık %26,57

Haberleşme: Aylık %4,25 - Yıllık %19,62

Eğlence ve kültür: Aylık %2,06 - Yıllık %27,52

Eğitim: Aylık %2,67 - Yıllık %75,54

Lokanta ve oteller: Aylık %2,24 - Yıllık %34,16

Çeşitli mal ve hizmetler: Aylık %1,95 - Yıllık %34,9

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 olarak gerçekleşti. Bu gösterge, aralık ayına göre yüzde 19,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış gösterdi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerinde temmuzda aylık bazda en az artış yüzde 1,45 ile “yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE” göstergesinde oldu. Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,94 ile “mevsimlik ürünler hariç TÜFE” göstergesinde kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,21 ile yine “mevsimlik ürünler hariç TÜFE” göstergesinde görülürken, en düşük yıllık artış yüzde 31,41 ile “yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE” göstergesinde tespit edildi.

İlgili özel göstergeler şöyle sıralandı:

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE: Aylık %2,94 - Yıllık %35,21

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE: Aylık %1,82 - Yıllık %33,77

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE: Aylık %1,74 - Yıllık %34,7

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE: Aylık %2,5 - Yıllık %34,78

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE: Aylık %1,93 - Yıllık %33,74

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE: Aylık %1,45 - Yıllık %31,41