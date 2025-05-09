Zehir operasyonu: 311,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde yürütülen çalışmalarda; 365 paket halinde 194,5 kilogram eroin, 93,5 kilogram esrar ve 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Van’da 210,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik ve istihbarat ekipleri Tuşba ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 234 paket halinde 126 kilogram eroin ve 84,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 210,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da tıra yapılan baskında 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir tıra yapılan aramada; 131 paket halinde 68,5 kilogram eroin, 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk ve 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar bulundu. Toplamda 101 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlar nedeniyle Van ve Şanlıurfa valilikleri, cumhuriyet başsavcılıkları, il emniyet müdürlükleri ve sahada görev yapan polis ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.