Zehir operasyonu: 311,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda toplam 311,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 4 zehir tacirinin gözaltına alındığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zehir operasyonu: 311,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde yürütülen çalışmalarda; 365 paket halinde 194,5 kilogram eroin, 93,5 kilogram esrar ve 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Van’da 210,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik ve istihbarat ekipleri Tuşba ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 234 paket halinde 126 kilogram eroin ve 84,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 210,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da tıra yapılan baskında 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir tıra yapılan aramada; 131 paket halinde 68,5 kilogram eroin, 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk ve 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar bulundu. Toplamda 101 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlar nedeniyle Van ve Şanlıurfa valilikleri, cumhuriyet başsavcılıkları, il emniyet müdürlükleri ve sahada görev yapan polis ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

Maydonoz Döner soruşturması büyüyor: Çok sayıda gözaltıMaydonoz Döner soruşturması büyüyor: Çok sayıda gözaltıYurt
uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
Kadınların yürüyüşü 9. günde Sincan'da
PKK 12. kongresini yaptığını duyurdu
Vatan Partisi’nden Berlin’deki ‘Dersim Anıtı’na tepki
Meteoroloji uyardı: 8 derece birden....
Maydonoz Döner soruşturması büyüyor
1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Papa Francis Prevost dönemi başlıyor
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişiye dava
Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası!
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Gürcistan’da yakalandı
Çok Okunanlar
Altın uzmanı Memiş, yatırım stratejisini değiştirdi: Daha çok kazandıranı açıkladı! Altın uzmanı Memiş, yatırım stratejisini değiştirdi: Daha çok kazandıranı açıkladı!
Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yeni hareket: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar Benzin fiyatına indirim geliyor mu?: İşte il il son rakamlar
Okulda silahlı saldırı: İki kadın kardeş öldürüldü Okulda silahlı saldırı: İki kadın kardeş öldürüldü
Toplu zehirlenme: Tavuk yemeğinden sonra 213 işçi hastanelik oldu Toplu zehirlenme: Tavuk yemeğinden sonra 213 işçi hastanelik oldu