Zeytin üreticisi zarar etmek istemiyor
Bu sezon zeytin üreticisi emeğinin karşılığını alamayacak mı? Aydın Nazilli'de geçen yıl 55-60 lira olan zeytin fiyatları yarı yarıya düştü. Üreticiler "Maliyetin altında zeytin satarsak zarar ederiz" diyor.
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Aydın Nazilli'de zeytin sezonu büyük umutlarla başladı. Ancak piyasada dolaşan fiyat can sıktı.
Girdi maliyetleri her geçen gün artarken zeytin fiyatının geçen yılın da altına düşmesi üreticiyi kara kara düşündürüyor.
Nazilli'de geçen yıl 55-60 lira olan zeytin fiyatları bu yıl 25-30 lira bandında. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, üreticinin maliyetler altında ezildiğini belirtiyor.
Zeytin bahçelerinde hasat sürüyor ancak üretici fiyatların yukarı çekilmesini istiyor.
Çiftçi zeytinden de zarar etmek istemiyor.