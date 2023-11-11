Zonguldak'ın Meşhur Ürünleri İstanbul'da Tanıtıldı

Batı Karadeniz’in kömürü ile meşhur memleketi Zonguldak yöresel zenginliğini ve kültürünü İstanbul Atatürk Havalimanı Fuar alanında tanıttı. Beyaz baklavası, kestanesi, manda yoğurdu, etli keşkeği, pancar çorbası ve dünyaca ünlü devrek bastonu… Zonguldak'ın tüm güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.

Zonguldaklı kadınların geri dönüşüm yöntemiyle ürettiği parçalar da fuar da yerini aldı.. Dünyaca ünlü Zonguldak bastonunun hikayesini ise ustası anlattı. Zonguldak'ın meşhur ürünleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen ve Zonguldak Valiliği tarafından da desteklenen tanıtım günleri etkinliği 12 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Zonguldak Dernekleri Federasyon Başkanı Ziya Öncan, tüm İstanbulluları tanıtım günlerine davet etti.