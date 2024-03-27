Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Karadeniz Ereğli ilçesi oldu.

Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi denizde ceset gördü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.