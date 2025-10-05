Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti! İşte yeni tarih aralığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte kış lastiği zorunluluğunda tarihler yeniden belirlendi.

Mevcut uygulamada 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği, artık 15 Kasım-15 Nisan arasında geçerli olacak. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’de tescil edilmiş olsun ya da olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.