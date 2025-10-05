Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti! İşte yeni tarih aralığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre kış lastiği zorunluluğunda tarihler değişti. Artık kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’da sona erecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti! İşte yeni tarih aralığı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte kış lastiği zorunluluğunda tarihler yeniden belirlendi.

Mevcut uygulamada 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği, artık 15 Kasım-15 Nisan arasında geçerli olacak. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’de tescil edilmiş olsun ya da olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İsrail hükümetinde çatlak: "Ulusal mağlubiyetin bir parçası olmayacağız"İsrail hükümetinde çatlak: "Ulusal mağlubiyetin bir parçası olmayacağız"Dünya
Asker eğlencesi kana bulandı! Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi yaralandıAsker eğlencesi kana bulandı! Kahramanmaraş’ta silahlı kavgada 6 kişi yaralandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zorunlu kış lastiği uygulaması
Günün Manşetleri
"Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"
Gazze'nin derinlerinde işgalin süreceğini öne sürdü!
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
“Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”
65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor?
Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Çok Okunanlar
Kış lastiği zorunluluğu uzatıldı! İşte yeni tarih aralığı Kış lastiği zorunluluğu uzatıldı! İşte yeni tarih aralığı
İsrail hükümetinde çatlak İsrail hükümetinde çatlak
"Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje" "Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
🔴 Galatasaray – Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE! 🔴 Galatasaray – Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE!