Altın Fiyatları Adeta Fırladı! Dolar İse Rekor Kırdı

Gazze'deki bombalanan hastaneden sonra altın fiyatı ve dolar fiyatları etkilendi. Dolar kurunda sert bir yükseliş gözlemlendi. Gram ve çeyrek altın ise epey yükseli. Peki altın fiyatları yaşanan son olaylardan sonra ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Gram altın fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Gram Altın Fiyatı

Gram Altın Fiyatı

Gram altında tarihi zirve yaşanıyor. Gelen verilere göre 1 gram altın ekranlarda 1756 TL'ye kadar yükseldi. Kapalı çarşıda ise gram altın 1810 TL'yi geçerek rekor kırdı.

Dolar Rekor Kırdı

Dolar Rekor Kırdı

Dolar kurunda sert bir yükseliş oldu. Dün 27.72 TL seviyesinde olan dolar kuru, bugün hızlı şekilde yükseldi ve 28 TL'yi geçip tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Altın Fiyatları

Altın Fiyatları

Bombalanan hastane sonrasında güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir;