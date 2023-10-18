Altın Fiyatları Adeta Fırladı! Dolar İse Rekor Kırdı
Gazze'de gerçekleşen hastane bombardımanı sonrasında altın fiyatları adeta fırladı. Bununla beraber dolar kuru ise rekor kırdı. Peki altın fiyatı ve dolar kuru ne durumda? İşte yanıtı...
Gazze'deki bombalanan hastaneden sonra altın fiyatı ve dolar fiyatları etkilendi. Dolar kurunda sert bir yükseliş gözlemlendi. Gram ve çeyrek altın ise epey yükseli. Peki altın fiyatları yaşanan son olaylardan sonra ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Gram altın fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Gram Altın Fiyatı
Gram altında tarihi zirve yaşanıyor. Gelen verilere göre 1 gram altın ekranlarda 1756 TL'ye kadar yükseldi. Kapalı çarşıda ise gram altın 1810 TL'yi geçerek rekor kırdı.
Dolar Rekor Kırdı
Dolar kurunda sert bir yükseliş oldu. Dün 27.72 TL seviyesinde olan dolar kuru, bugün hızlı şekilde yükseldi ve 28 TL'yi geçip tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Altın Fiyatları
Bombalanan hastane sonrasında güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir;
|
Altın
|
Alış
|
Satış
|
%
|
Saat
|
Gram Altın
|
1.755,74
|
1.756,04
|
% 1,59
|
21:54
|
Çeyrek Altın
|
2.969,00
|
3.013,00
|
% 2,00
|
21:54
|
Yarım Altın
|
5.957,00
|
6.026,00
|
% 2,00
|
21:54
|
Tam Altın
|
11.878,00
|
12.006,00
|
% 2,00
|
21:54
|
Cumhuriyet Altını
|
12.160,00
|
12.344,00
|
% 1,92
|
17:03
|
22 Ayar Bilezik
|
1.660,75
|
1.762,56
|
% 1,97
|
21:54
|
Ons Altın
|
1.949,12
|
1.949,43
|
% 1,37
|
22:09
|
Ata Altın
|
12.100,42
|
12.407,73
|
% 1,91
|
17:03
|
Reşat Altın
|
12.192,47
|
12.376,95
|
% 2,19
|
17:03
|
Has Altın
|
1.755,74
|
1.756,04
|
% 1,59
|
21:54
|
Altın KG (Dolar)
|
62.401,00
|
62.412,00
|
% 1,44
|
21:54
|
Altın KG (Euro)
|
65.821,00
|
65.833,00
|
% 1,45
|
21:54
|
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL)
|
1.748.669,46
|
1.748.977,72
|
% 1,44
|
21:54
|
22 Ayar Altın (Gr.)
|
1.677,36
|
1.780,19
|
% 1,97
|
21:54
|
18 Ayar Altın
|
1.338,38
|
1.339,89
|
% 1,91
|
17:03
|
14 Ayar Altın
|
1.013,32
|
1.207,81
|
% 1,98
|
21:54
|
Ziynet Altın
|
11.733,74
|
11.967,22
|
% 1,91
|
17:03
|
Gremse Altın
|
29.334,35
|
30.009,82
|
% 1,91
|
17:03
|
İki Buçuk Altın
|
29.334,35
|
29.807,92
|
% 1,91
|
17:03
|
Beşli Altın
|
59.402,06
|
60.570,28
|
% 1,91
|
17:03
|
Hamit Altın
|
12.192,47
|
12.376,95
|
% 2,19
|
17:03