2002 yılında Kuzey Denizi'nde keşfedilmişti: Silverpit’in 43 milyon yıllık hikâyesi ortaya çıktı

Kuzey Denizi’nin derinliklerinde yer alan Silverpit Krateri, 2002’de keşfedildiğinden bu yana bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Yaklaşık 3 kilometre çapında ve 700 metre derinlikteki bu yapı, uzun süre “acaba yeraltı hareketleri mi, yoksa göktaşı çarpması mı?” sorusuyla gündemde kaldı.

Heriot-Watt Üniversitesi’nden Uisdean Nicholson liderliğindeki araştırma ekibi, yüksek çözünürlüklü 3B sismik veriler ve sondajlardan alınan kaya örneklerini yeniden inceledi. Sonuçlar, yalnızca yüksek basınçlı bir çarpma ile açıklanabilecek izler sundu. Özellikle kuvars ve feldispat minerallerinde görülen şok deformasyonları, kraterin bir asteroit etkisiyle oluştuğunu doğruladı.

Kraterin merkezinde yükselmeler, çevresinde ise halka biçimli kırıklar tespit edildi. Sismik bulgular, çarpmanın batıdan doğuya doğru gerçekleştiğini de gösterdi.

Yaklaşık 160 metre çapında bir asteroidin saniyede 15 kilometre hızla Dünya’ya çarptığı hesaplanıyor. Çarpışmanın etkisiyle taş ve su kütleleri 1,5 kilometreye kadar fırladı; ardından çöken kütle büyük dalgalara neden olmuş olabilir. Olayın 43–46 milyon yıl önce, Eosen döneminde yaşandığı belirlendi.

Silverpit Krateri’nin artık “kesinleşmiş çarpma krateri” listesine girmesi, yalnızca Dünya’nın jeolojik tarihine ışık tutmakla kalmıyor; gelecekteki asteroid tehditlerine dair de önemli ipuçları sağlıyor.