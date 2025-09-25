Kayseri Talas’ta inşaatta intihar girişimi! Parasını alamayan işçi 8’inci kata çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde müteahhitten parasını alamadığını iddia eden bir işçi, inşaatın 8’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kayseri Talas’ta inşaatta intihar girişimi! Parasını alamayan işçi 8’inci kata çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kayseri’nin Talas ilçesinde yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde taşeron olarak çalışan G.B., bir inşaat için anlaştığı müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek 15 katlı bir binanın 8’inci katına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri inşaatın yanına atlama yatağı kurdu. G.B. ise balkon demirlerine oturarak aşağıya sarkınca çevrede panik yaşandı.

Polisin uzun süren ikna çabaları sonucu G.B. aşağı indirildi. İşçi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

