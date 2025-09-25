Şırnak Cizre’de 1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi! 42 bin kök kenevir bulundu

Şırnak’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde, hassas burunlu narkotik köpekleri “Sayaç” ve “Vada” ile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, mühimmat ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.