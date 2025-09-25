Şırnak Cizre’de 1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi! 42 bin kök kenevir bulundu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cizre’de gerçekleştirdiği operasyonda 42 bin 300 kök kenevir, kubar esrar ve silahlar ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Şırnak’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde, hassas burunlu narkotik köpekleri “Sayaç” ve “Vada” ile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, mühimmat ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şırnak cizre uyuşturucu operasyonu
