‘Akıllı KOBİ’ Sempozyumu: Dijitalleşme, işletmeler için zorunluluk oluyor

Yapay zeka ve dijitalleşme, üretim ve ticaretin olmazsa olmazı haline geliyor. Sürece ayak uyduramayan işletmelerin geleceğinin olmayacağı ifade ediliyor.



İşletmelerin dijitalleşmesi için çalışmalar hız kazandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Akıllı KOBİ” adı altında düzenlediği sempozyum ile firmalara tanıtım yaptı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin avantajlarını anlattı:

"Yapay zeka destekli sistemler sayesinde üretim hatalarını yüzde 90 oranında azaltmak mümkün. E-ticaret platformları sayesinde KOBİ’lerimizin satışları yüzde 40 oranında artabilir hale geldi."

Etkinliğe katılan işletme sahipleri de dijitalleşmenin artık bir zorunluluk halini aldığını belirtiyor.

