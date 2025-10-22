Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen 18’inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) yapılan toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan da katıldı.

Siber güvenliğin ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bankalardan ulaşım ağlarına kadar her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız. 5G teknolojisiyle artan bağlantı yoğunluğu, veri güvenliğini ve yapay zekâ destekli koruma sistemlerini daha da önemli hale getirdi” dedi.

16 YAŞ ALTI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Uraloğlu, internetin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal medyada korunmasına yönelik yeni adımların gündemde olduğunu belirtti:

“Bu nedenle 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. İlk aşamada 13 yaş sınırı düşünülmüştü ancak uluslararası uygulamalarla uyumlu biçimde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Belki 15 yaş olabilir; bunu değerlendiriyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülük getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz.

USOM 74 BİN ZARARLI BAĞLANTIYI ENGELLEDİ

Konuşmasında siber güvenlik alanındaki güncel verilere de yer veren Uraloğlu, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’un 2025 yılı içinde 74 binden fazla zararlı bağlantıyı engellediğini söyledi.

USOM’un 14 sektörel ve 2 bin 374 kurumsal SOME ekibiyle birlikte çalıştığını belirten Uraloğlu, “Yapay zekâ teknolojisiyle dolandırıcılık amaçlı 74 bin 205 alan adını tespit ettik. Sadece son bir haftada 502 binden fazla zararlı internet adresine 75 milyon erişim engeli uygulandı” dedi.

17 MİLYON IP ADRESİ TARANIYOR

Uraloğlu, Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule adlı yerli siber güvenlik yazılımlarıyla toplam 17 milyon IP adresinin düzenli olarak tarandığını belirterek, Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesinin her geçen gün arttığını ifade etti.

“USOM sadece 7 saatte 242 binin üzerinde web sitesini tarayabilecek kapasiteye sahip. 2025 yılı itibarıyla 182 binden fazla siber saldırı raporlandı ve engellendi” sözleriyle mevcut tabloyu aktardı.

Uraloğlu, 19 Mart’ta yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kanunu ile Türkiye’nin dijital alandaki koruma kalkanının güçlendiğini vurguladı. Yeni düzenlemelerin hem kamu kurumları hem özel sektör hem de bireyleri siber tehditlere karşı daha etkin korumayı hedeflediğini söyledi.