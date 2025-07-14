Bilim insanları şimdiye kadarki en büyük kara delik birleşmesini keşfetti





TARİHİN EN BÜYÜK KARA DELİK BİRLEŞMESİ TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, şimdiye dek gözlemlenen en büyük kara delik birleşmesini tespit etti. LIGO dedektörleri tarafından kayda alınan çarpışma, uzay-zaman dokusundaki devasa dalgalanmalarla ortaya çıktı.

İKİ DEV ÇARPIŞTI, DEVASA KARA DELİK OLUŞTU

Her biri Güneş'in 100 katından fazla kütleye sahip iki dev kara delik, yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta birleşti. Çarpışma sonucu Güneş’in 265 katı kütleye sahip yeni bir kara delik oluştu.

Kasım 2023’te gerçekleşen olay, GW231123 adıyla kaydedildi. ABD’deki LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) tesislerinde tespit edilen bu birleşme, kütle açısından bugüne kadarki en büyük çarpışma olarak tarihe geçti.

KARA DELİKLER DOĞRUDAN YILDIZLARDAN DEĞİL, BİRLEŞMELERDEN DOĞDU

Çarpışan kara deliklerin kütleleri sırasıyla Güneş’in 103 ve 137 katıydı. Bilim insanlarına göre bu kara delikler, doğrudan yıldız çökmeleriyle değil, daha önceki birleşmelerin ürünü olarak oluştu. Bu da hem kütlelerinin hem de dönüş hızlarının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklıyor. Kara deliklerin çarpışmadan önce, teorik sınır seviyesine yakın hızlarda döndüğü belirlendi.



Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2025/jul/14/scientists-detect-biggest-ever-merger-of-two-massive-black-holes?CMP=share_btn_url

