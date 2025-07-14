Tutuklu bulunan Muhittin Böcek kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Böcek’in sağlık şikayetleri üzerine hastaneye sevk edildiği ve burada gerekli tetkiklerin yapıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yapılan kontrollerin ardından Muhittin Böcek’in tekrar cezaevine götürüleceği ifade edildi.

Detaylar geldikçe paylaşılacak.