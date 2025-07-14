Tutuklu bulunan Muhittin Böcek kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tetkikleri tamamlanan Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Tutuklu bulunan Muhittin Böcek kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Böcek’in sağlık şikayetleri üzerine hastaneye sevk edildiği ve burada gerekli tetkiklerin yapıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesinin ardından Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yapılan kontrollerin ardından Muhittin Böcek’in tekrar cezaevine götürüleceği ifade edildi.
Detaylar geldikçe paylaşılacak.

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