Birisi Size Facebook Messenger'da Bunu Gönderirse Bağlantıya Tıklamayın

Dolandırıcılar, arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın hesabını ele geçirmiş olabilir ve bunu size bildirmekte yavaş kalabilir. Dolandırıcıların en yoğun olduğu yer sosyal medyalardır, çünkü dolandırıcılar için gerekli olan her şey profilinizde yazıyor. Dolandırıcıların en yoğun kullandığı yöntemlerden biri tanıdıklarınızın hesaplarından yayılıyor ve zararsız bir mesaj gibi görünüyor; "Bakın ne buldum..." gibi sevimli bir mesaj.

Dolandırıcıların En Yoğun Olduğu Yerler

Tanıdıklarınızdan geldiği zannettiğiniz bağlantıya tıklayarak, Facebook sizden oturum açmanızı isteyecektir, ancak bu gerçek Facebook değildir; verilerinizi çalmak, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemek veya hesabınızı ele geçirmek için tasarlanmış başka bir web sitesidir.

Bu, son zamanlarda hızla çoğalan bu tür dolandırıcılıklardan yalnızca bir tanesi ve insanlar çoğu zaman kurban olduklarının farkına varmıyorlar. İnsanları Instagram'da kriptoya yatırım yapmaya ikna etmeye çalışan bir dizi dolandırıcılığın yanı sıra hem Facebook hem de Instagram'da dolandırıcıların sonu gelmiyor.

Bir dolandırıcılığı fark etmek her zaman mümkün değildir. Mesaj olağandışı veya beklenmedikse ya da dilbilgisi anlamlı değilse dikkatli olun. Bağlantının neyle ilgili olduğunu sorun, size mesaj gönderen meşru bir profil olduğundan emin olun ve gerçek bir profilin ele geçirildiğini düşünüyorsanız kişiyle diğer yöntemlerle iletişime geçin.