Çanakkale depreminin devamı gelir mi? Prof. Dr. Doğan Perinçek yanıtladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Aydınlık Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğan Perinçek, 'bu fayın yeterince enerji biriktirdiğini sanmıyorum, o bakımdan Yenice civarındaki bu depremin devamını beklemiyorum' dedi.

Çanakkale depreminin devamı gelir mi? Prof. Dr. Doğan Perinçek yanıtladı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Prof.Dr.Doğan Perinçek, Aydinlik.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

'DEPREMİN DEVAMINI BEKLEMİYORUM'

Bu fayın büyük bir deprem yaratacağını düşünmediğini belirten Prof.Dr.Doğan Perinçek, "21.38'de Yenice civarında bir deprem yaşadık. 4.9 büyüklüğünde. Bu alanda 1953 yılında bir deprem yaşamıştık, Gönen depremi. Aradan çok büyük bir zaman geçmediği için bu fayın büyük bir deprem yaratacağını düşünmüyorum. 4.9-5.0 civarında her an depremler olabilir." dedi.

'3 ŞİDDETİNDE ARTÇILAR OLABİLİR'

3.0 civarında artçıların olabileceğini kaydeden Perinçek, "Ama eğer bu deprem Biga yakınındaki köylerde olsaydı o zaman bu kadar rahat olmazdım. Ben halkımıza geçmiş olsun diyorum. Artçılar 3 civarında olabilir. Bu deprem Bayramiç'teki fayları tetikleyebilir. Ama bu fayın yeterince enerji biriktirdiğini sanmıyorum, o bakımdan Yenice civarındaki bu depremin devamını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

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