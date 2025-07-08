ChatGPT’ye aktif öğrenme özelliği geliyor: Öğretmen gibi çalışacak

OpenAI, ChatGPT'nin eğitimdeki kullanımını dönüştürecek yeni bir özelliği sessiz sedasız test etmeye başladı. Bazı kullanıcıların araçlar menüsünde fark ettiği “Study Together” (Birlikte Çalışma) isimli yeni mod, yapay zekayı sadece cevap veren bir asistan olmaktan çıkarıp, soru soran ve kullanıcıyı öğrenmeye yönlendiren bir eğitmen haline getiriyor.

Henüz resmi olarak duyurulmamış olan bu özellik, doğrudan bilgi vermek yerine interaktif bir öğrenme ortamı sunuyor. Kullanıcıların deneyimlerine göre ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor ve cevapları kullanıcılardan bekliyor. Bu yaklaşım, pasif bilgi edinmenin ötesine geçerek öğrenme sürecini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

Bazı kullanıcılar, bu yeni özelliğin Google’ın yakın zamanda tanıttığı eğitim odaklı yapay zekâ modeli LearnLM'e bir yanıt niteliğinde olduğunu düşünüyor. Özelliğin grup çalışmasına uygun hale gelip gelmeyeceği ya da sadece ücretli abonelere özel olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Eğitim dünyasında ChatGPT’nin etkisi aslında ilk çıktığı günden beri büyüyor. Öğretmenler onu ders planlama ve materyal geliştirme süreçlerinde kullanırken, öğrenciler bireysel öğrenme destekçisi olarak yardım alıyor. Ancak bazı uzmanlara göre bu gelişmeler, ödevlerin yapay zeka aracılığıyla hazırlanması gibi etik sorunları da beraberinde getiriyor ve yükseköğretimde ciddi bir dönüşümü tetikliyor.

