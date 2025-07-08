Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu için resmi görüşmelere başladı!

Galatasaray, Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için kiralama görüşmelerine başladı. Fenerbahçe'nin sessizliği ise dikkat çekti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu için resmi görüşmelere başladı!
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GALATASARAY’DAN FERDİ KADIOĞLU SÜRPRİZİ: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için dikkat çekici bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan’ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki milli futbolcunun kiralanması için İngiliz kulübüyle temasa geçti. Ferdi’nin de Şampiyonlar Ligi arenasında forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN SES YOK

Ferdi Kadıoğlu, uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle sarı-lacivertli camiayla özdeşleşmiş bir isim olsa da, iddialara göre Fenerbahçe’nin bu transferde henüz bir girişimi bulunmuyor. Bu sessizlik Galatasaray’ın elini güçlendiren önemli bir detay olarak yorumlanıyor.

AVRUPA TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ferdi, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla toplam 8 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sundu. Sakatlıklar ve yoğun forma rekabeti nedeniyle yeterli süre alamasa da, Premier Lig tecrübesi onu Süper Lig için oldukça değerli bir oyuncu haline getiriyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un da Ferdi’yi hem sol bek hem de orta saha rotasyonunda önemli bir joker oyuncu olarak düşündüğü ifade ediliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu şekillendirirken bu çok yönlülüğü avantaja çevirmek istiyor.

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