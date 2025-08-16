Elektronik sigara kullanıcılarına kötü haber! Mantar yuvası çıktı

Florida Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, elektronik sigara ağızlıklarında çok sayıda zararlı mantar bulundu. Özellikle temizlenmeden kullanılan cihazların ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı.

Elektronik sigara kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir sağlık riski daha ortaya çıktı. Florida Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, günlük olarak kullanılan elektronik sigaraların ağızlıklarında çeşitli mantar türleri tespit edildi. Araştırmada, 25 elektronik sigara kullanıcısından alınan cihaz ve ağız çalkalama sıvısı örnekleri hem doku kültürü hem de genetik dizileme yöntemleriyle analiz edildi.

AZ BAKTERİ, YOĞUN MANTAR!

Elde edilen sonuçlara göre, cihaz ağızlıklarında bakteri sayısı az, mantar ise yoğun olarak bulundu. Özellikle cihazlarını düzenli olarak temizlemeyen kullanıcıların ağızlıklarında bol miktarda mantar kolonileşmesi olduğu görüldü.

Tespit edilen mantarlar arasında Rhodotorula, Aureobasidium, Cystobasidium ve Meyerozyma gibi türler yer aldı. En yaygın rastlanan ise, kanda enfeksiyona yol açabilen Cystobasidium minutum olarak kayıtlara geçti.

AKCİĞER HASTALIKLARI KAPIDA

Araştırmacılar, tespit edilen mantar türlerinin yüzde 80’inden fazlasının kronik bronşit gibi akciğer hastalıklarına yol açabilecek potansiyel patojenler olduğunu vurguladı. Deney kapsamında, ağızlıktan alınan mantar örnekleri laboratuvar ortamında farelere verildiğinde; akciğerlerde artan mukus birikimi, solunum zorluğu, hava yolu yeniden şekillenmesi ve kronik bronşite benzer bulgular gözlendi. Bazı farelerde ise akciğer dokusunda mantar izine rastlandı.

Uzmanlar, elektronik sigara kullanıcılarının cihazlarını düzenli olarak temizlemesi ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Chip Online

