Fındık bahçesine yuvarlanan kamyonet can aldı! 4 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Doğankent ilçesinde yaşanan trafik kazası, fındık sezonunun en acı haberlerinden birine sahne oldu. Oyraca Köyü yolunda saat 15.40 sularında, Ali Alim yönetimindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan aşağı fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada, fındık toplamaktan döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.