Gökyüzü meraklılarına müjde! ''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı! Kanlı Ay Türkiye’den nasıl izlenecek?

Bu yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan tam Ay tutulması, 7 Eylül akşamı başlayacak. Yaklaşık 3,5 saat sürecek tutulmanın, Türkiye dâhil Dünya’nın büyük bölümünden izlenmesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gökyüzü meraklılarına müjde! ''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı! Kanlı Ay Türkiye’den nasıl izlenecek?
Yayınlanma: Güncellenme:

Eylül ayında gökyüzünde nadir rastlanan bir doğa olayı yaşanacak. 7 Eylül akşamı başlayacak ve 8 Eylül’e sarkacak tam Ay tutulması, dünya nüfusunun yüzde 87’sinin en azından bir kısmını izleyebileceği şekilde yaşanacak. Toplamda 3 saat 29 dakika 24 saniye sürecek olan tutulmanın en dikkat çekici evresi ise “kanlı Ay” olarak adlandırılan bölüm olacak.

TÜRKİYE’DEN DE İZLENEBİLECEK

Türkiye’de tutulma 7 Eylül Pazar akşamı saat 21:00 civarında başlayacak ve gece yarısına kadar gökyüzünde izlenebilecek. Hava koşulları elverişli olursa, Türkiye’den de tutulmanın tüm aşamaları takip edilebilecek.

AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜYOR?

Tam Ay tutulmasında, Ay Dünya’nın gölgesine tamamen giriyor ve Güneş’ten gelen ışık atmosferden kırılarak Ay’a ulaşıyor. Bu süreçte Ay, kırmızımsı bir renge bürünüyor. Bu etkileyici manzara, “kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

Asya, Avrupa, Avustralya, Afrika ve Güney Amerika’nın büyük bölümünden tutulma izlenebilecek. Özellikle Asya’nın büyük kısmı ve Türkiye, tutulmanın tüm evrelerine tanıklık edecek.

Sındırgı depreminde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! Bakanlık inceleme sonuçlarını açıkladıSındırgı depreminde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! Bakanlık inceleme sonuçlarını açıkladıGündem
Lastik bot batmak üzereyken 43 göçmen böyle kurtarıldı!Lastik bot batmak üzereyken 43 göçmen böyle kurtarıldı!Yurt
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymaktaDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymaktaGündem
kanlı ay gökyüzü
Günün Manşetleri
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Çok Okunanlar
831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı!
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı ''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı
Lastik botta can pazarı! Lastik botta can pazarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?