Gökyüzü meraklılarına müjde! ''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı! Kanlı Ay Türkiye’den nasıl izlenecek?

Eylül ayında gökyüzünde nadir rastlanan bir doğa olayı yaşanacak. 7 Eylül akşamı başlayacak ve 8 Eylül’e sarkacak tam Ay tutulması, dünya nüfusunun yüzde 87’sinin en azından bir kısmını izleyebileceği şekilde yaşanacak. Toplamda 3 saat 29 dakika 24 saniye sürecek olan tutulmanın en dikkat çekici evresi ise “kanlı Ay” olarak adlandırılan bölüm olacak.

TÜRKİYE’DEN DE İZLENEBİLECEK

Türkiye’de tutulma 7 Eylül Pazar akşamı saat 21:00 civarında başlayacak ve gece yarısına kadar gökyüzünde izlenebilecek. Hava koşulları elverişli olursa, Türkiye’den de tutulmanın tüm aşamaları takip edilebilecek.

AY NEDEN KIRMIZIYA DÖNÜYOR?

Tam Ay tutulmasında, Ay Dünya’nın gölgesine tamamen giriyor ve Güneş’ten gelen ışık atmosferden kırılarak Ay’a ulaşıyor. Bu süreçte Ay, kırmızımsı bir renge bürünüyor. Bu etkileyici manzara, “kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

Asya, Avrupa, Avustralya, Afrika ve Güney Amerika’nın büyük bölümünden tutulma izlenebilecek. Özellikle Asya’nın büyük kısmı ve Türkiye, tutulmanın tüm evrelerine tanıklık edecek.