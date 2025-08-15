Lastik bot batmak üzereyken 43 göçmen böyle kurtarıldı!

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su almaya başlaması ve yardım çağrısında bulunulması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Müdahale sonucu bottaki 13’ü çocuk toplam 43 göçmen güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.