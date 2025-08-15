Lastik bot batmak üzereyken 43 göçmen böyle kurtarıldı!

İzmir’in Seferihisar açıklarında su alan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler arasında 13 çocuk bulunuyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Lastik bot batmak üzereyken 43 göçmen böyle kurtarıldı!
Yayınlanma: Güncellenme:

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su almaya başlaması ve yardım çağrısında bulunulması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale sonucu bottaki 13’ü çocuk toplam 43 göçmen güvenli şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymaktaDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymaktaGündem
Emekliye üçlü maaş fırsatı! Şartları öğrenince şaşıracaksınızEmekliye üçlü maaş fırsatı! Şartları öğrenince şaşıracaksınızEkonomi
Korkutan 6,3 büyüklüğünde deprem! Bölgede tsunami riski var mı?Korkutan 6,3 büyüklüğünde deprem! Bölgede tsunami riski var mı?Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir düzensiz göçmen
Günün Manşetleri
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Çok Okunanlar
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
Lastik botta can pazarı! Lastik botta can pazarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!