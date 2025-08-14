Korkutan 6,3 büyüklüğünde deprem! Bölgede tsunami riski var mı?

Okyanusya’daki ada ülkelerinden birinin Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Temotu eyaletinin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı. Depremin 31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.



Yetkililer, ilk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. Ayrıca, depremin ardından tsunami riski bulunmadığı ifade edildi.



Bölge, zaman zaman şiddetli depremlerle sarsılırken, uzmanlar vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.