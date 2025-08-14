Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybetti

Türk güreşinin efsane ismi, dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayatını kaybetti. Türkiye Güreş Federasyonu, ailesine ve güreş camiasına başsağlığı diledi.

Türk güreşinin önemli isimlerinden, dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem yaşamını yitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu, yaptığı açıklamada, “Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem’in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.
Kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan Hüseyin İldem, antrenörlük döneminde ise başta oğulları Cenk İldem ve Kansu İldem olmak üzere pek çok milli sporcuyu yetiştirdi. Güreş camiası, tecrübeli ismin Türk güreşinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

milli güreşçi hayatını kaybetti
