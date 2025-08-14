WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendi, zarar dudak uçuklattı!

Bu yıl popüler mesajlaşma platformlarında 52 binden fazla suç kayda geçti. Ortaya çıkan maddi zarar ise milyarlarca doları buldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bu yıl, WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma platformları üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıklandı. Resmi verilere göre, yalnızca 2025’in başından bu yana işlenen bu suçlardan doğan maddi zarar 106 milyar rubleyi, yani yaklaşık 1,3 milyar doları geçti.

Yetkililer, bu platformlar üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçlara teşvik edildiğini belirtti. Açıklamalarda, suç sayısında ciddi bir artış yaşandığı vurgulanırken, özellikle dolandırıcılık ve organize suç faaliyetlerinin dikkat çektiği kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, hafta başından itibaren bu uygulamalar üzerinden yapılan aramalarda yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, suçlularla mücadele amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay ise bazı milletvekilleri, WhatsApp’ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

whatsapp Telegram siber suç
