iOS 26 yayınlandı: iPhone’lara gelen yenilikler ve kurulum rehberi

Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesini yayınladı. iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilen sürüm, yeni tasarım dili ve dikkat çekici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıktı.

iPhone 17 tanıtım etkinliğinde duyurulan güncelleme, 20.00 itibarıyla tüm kullanıcılara gönderilmeye başlandı. 9 beta ve RC sürümün ardından yayınlanan iOS 26, yaklaşık 10 GB boyutunda.

LİQUİD GLASS TASARIMI VE YENİ ÖZELLİKLER

iOS 26 ile gelen en önemli yeniliklerden biri, cam benzeri yarı saydam arayüz öğelerine sahip Liquid Glass tasarımı oldu. Kilit ekranı, ana ekran, denetim merkezi ve uygulamalardaki menüler bu yeni tasarımla yenilendi.

Güncellemenin öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

Kilit ekranında uyarlanabilir saat ve üç boyutlu fotoğraf efekti

Yenilenmiş uygulama simgeleri ve animasyonlu albüm kapakları

Mesajlar, FaceTime ve Aramalarda canlı çeviri

Kestirmeler için akıllı eylemler

Genmoji ve ChatGPT entegrasyonu ile Image Playground

Yeni kamera tasarımı ve lens temizleme bildirimi

Telefon uygulamasında arama filtreleme ve tutma yardımı

Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi ve AutoMix

Yeni oyun uygulaması Apple Games

Adaptif güç modu, tahmini şarj süresi gösterimi

Erişilebilirlik için ek özellikler



Desteklenen iPhone modelleri



iOS 26 güncellemesi şu cihazlara yüklenebiliyor:

iPhone 16 serisi (16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max)

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi (13 mini dahil)

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

YÜKLEME VE TEMİZ KURULUM

Güncelleme, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarından yapılabiliyor. Temiz kurulum için ise bilgisayara bağlayıp iTunes veya Finder üzerinden IPSW dosyası ile yükleme yapılabiliyor.

Apple, kullanıcıların iOS 26’ya geçmeden önce cihazlarını yedeklemelerini ve depolama alanını boşaltmalarını öneriyor.