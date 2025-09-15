iOS 26 yayınlandı: iPhone’lara gelen yenilikler ve kurulum rehberi
Apple, iOS 26 güncellemesini yayınladı. Yeni Liquid Glass tasarımı ve yapay zekâ destekli özellikler getiren güncelleme, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.
Apple, merakla beklenen iOS 26 güncellemesini yayınladı. iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilen sürüm, yeni tasarım dili ve dikkat çekici özelliklerle kullanıcıların karşısına çıktı.
iPhone 17 tanıtım etkinliğinde duyurulan güncelleme, 20.00 itibarıyla tüm kullanıcılara gönderilmeye başlandı. 9 beta ve RC sürümün ardından yayınlanan iOS 26, yaklaşık 10 GB boyutunda.
LİQUİD GLASS TASARIMI VE YENİ ÖZELLİKLER
iOS 26 ile gelen en önemli yeniliklerden biri, cam benzeri yarı saydam arayüz öğelerine sahip Liquid Glass tasarımı oldu. Kilit ekranı, ana ekran, denetim merkezi ve uygulamalardaki menüler bu yeni tasarımla yenilendi.
Güncellemenin öne çıkan diğer özellikleri şöyle:
Kilit ekranında uyarlanabilir saat ve üç boyutlu fotoğraf efekti
Yenilenmiş uygulama simgeleri ve animasyonlu albüm kapakları
Mesajlar, FaceTime ve Aramalarda canlı çeviri
Kestirmeler için akıllı eylemler
Genmoji ve ChatGPT entegrasyonu ile Image Playground
Yeni kamera tasarımı ve lens temizleme bildirimi
Telefon uygulamasında arama filtreleme ve tutma yardımı
Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi ve AutoMix
Yeni oyun uygulaması Apple Games
Adaptif güç modu, tahmini şarj süresi gösterimi
Erişilebilirlik için ek özellikler
Desteklenen iPhone modelleri
iOS 26 güncellemesi şu cihazlara yüklenebiliyor:
iPhone 16 serisi (16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max)
iPhone 15 serisi
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi (13 mini dahil)
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
YÜKLEME VE TEMİZ KURULUM
Güncelleme, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarından yapılabiliyor. Temiz kurulum için ise bilgisayara bağlayıp iTunes veya Finder üzerinden IPSW dosyası ile yükleme yapılabiliyor.
Apple, kullanıcıların iOS 26’ya geçmeden önce cihazlarını yedeklemelerini ve depolama alanını boşaltmalarını öneriyor.