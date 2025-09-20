‘Kaos Tanrısı’ asteroidi Apophis Dünya’ya uydulardan bile yakın geçecek!

1.100 feet (340 metre) genişliğindeki Apophis asteroidi, 13 Nisan 2029'da Dünya'nın çok yakınından geçecek. ESA, JAXA ve NASA'ya ait üç farklı uzay aracı bu tarihi geçişi anbean izleyecek.

‘Kargaşa Tanrısı’ olarak bilinen Apophis asteroidi, 13 Nisan 2029’da Dünya’nın yanından yakın fakat tehlike oluşturmayan bir şekilde geçecek. Yaklaşık 340 metre genişliğindeki göktaşının bu yolculuğu, gökbilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Üç farklı uzay ajansına ait görevler, bu nadir karşılaşmayı yakından takip edecek.

GELGİT ETKİLERİ İNCELENECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) uzay aracı, 2028 baharında fırlatılacak. Görev kapsamında Apophis’in yörüngesi, dönme durumu, iç yapısı ve yüzey değişimleri incelenecek. Ayrıca Dünya’ya yaklaşırken yaşanacak gelgit etkilerinin asteroit üzerindeki sonuçları araştırılacak.

UZAY AJANSLARI GÖZLEM YAPACAK

Ramses’in, iki küçük uyduyu (cubesat) yanında götürmesi ve bunlardan birinin Apophis’in yüzeyine iniş yaparak kamera, sismometre ve manyetometre ile ölçüm yapması planlanıyor. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) da göreve termal kızılötesi kamera ve başka bilimsel araçlarla katkı sunacak.

JAXA’nın DESTINY+ adlı misyonu aslında Geminid meteor yağmurunun kaynağı olan 3200 Phaethon’u incelemek üzere planlanmıştı. Ancak roket geliştirme sürecindeki gecikmeler nedeniyle program değişti. Yeni planla DESTINY+ da Apophis’e uğrayacak ve ardından Phaethon’a yolculuğunu sürdürecek. Görev, Japonya’nın H3 roketiyle ESA’nın Ramses misyonuyla birlikte fırlatılacak.

NASA da gözlem görevinde olacak. Daha önce Bennu asteroidinden örnek getiren OSIRIS-REx sondasının genişletilmiş görevi olan OSIRIS-APEX, Apophis karşılaşmasına hazırlanıyor.

Bütçe kısıtlamaları nedeniyle geleceği belirsiz olsa da, şu an için görev ekibi hazırlıklara devam ediyor. OSIRIS-APEX’in Apophis’e ulaşmasıyla yüzey özellikleri ve geçişten sonraki değişimler incelenecek.

TARİHİ GEÇİŞ: 2 MİLYAR KİŞİ GÖREBİLECEK

Apophis, 13 Nisan 2029’da Dünya’nın yörüngesindeki haberleşme uydularından bile daha yakın geçecek. Bu olay çıplak gözle görülebilecek ve yaklaşık 2 milyar insan, gökyüzünde asteroidin parlak geçişine tanıklık edebilecek.

Bilim insanları, ESA, JAXA ve NASA görevlerinin birlikte çalışarak gözlemleri koordine edeceğini, böylece Apophis hakkında şimdiye kadarki en kapsamlı verilerin elde edileceğini belirtiyor.

