Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Kongre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.

Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından toplantıyı Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin başlattı.

“BU KULÜP ASLA TESLİM OLMAZ”

Katılımcılara konuşma yapan Pekin, şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe’nin kaderine yön vermek için toplandık. Yalnızca sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız.

Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu çok iyi bilsin Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır.

Burada vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil, evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık onurun yükü vardır. Artık kimse bu kulübü hafife alamaz. Artık kimse Fenerbahçe’nin iradesini çiğneyemez. Artık kimse milyonların emeğini, sevgisini ve hayallerini yok sayamaz.

Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değil, irade mücadelesidir. Fenerbahçe’nin sahipsiz olmadığını asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar yalnızca yönetim listelerini değil, Fenerbahçe’nin dünyaya vereceği günü de belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir; birlik ve zafer.”

KONGRENİN İLK GÜNÜ

Kongrede divan başkanlığına üyelerin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.

Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Ayrıca mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönemi ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Denetim Kurulu’nun her iki dönem için ibrası da genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.