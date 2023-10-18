Karıncalar İlk Kez Plastik Kirliliğine Karışmış Halde Bulundu

Plastik kirliliğinin kötü durumu böceklere de ulaştı. Bilim insanları ilk kez karıncaların plastik liflere dolandığını belgeledi. Bu olgunun etkisi ve kapsamı hemen belli olmasa da, gezegenin giderek derinleşen plastik kirliliği probleminde bir başka dönüm noktasına işaret ediyor.

Plastik Kirliliği Ciddi Şekillerde Tehdit Olmaya Başladı

Madrid'deki Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'nden Armand Rausell-Moreno, plastikle kapana kısılmış karıncaları ilk kez 2022 yılında İspanya'nın La Palma adasında saha çalışması yaparken fark etti. Gözleme takılıp kalan karınca uzmanı J. Manuel Vidal-Cordero ve plastiğin doğa üzerindeki etkisiyle ilgilenen Madrid Avrupa Üniversitesi'nden profesör Álvaro Luna ile temasa geçti.

Yeni araştırmanın baş yazarı Luna, plastik kirliliği hakkında şu açıklamaları yaptı:

- Genellikle plastik kirliliği hakkında pek çok bilimsel makale okuduğumdan ve bu konuda yayınlanmış hiçbir şey bulamadığımdan, hikayenin ilginç olabileceğini hemen anladık.

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, La Palma çevresindeki 40 farklı yerden 113 karıncayı nasıl topladıklarını açıkladı. Karıncalardan üçünün bir çeşit lifle sarıldığını buldular. Laboratuvar testleri, bu liflerden ikisinin plastikten yapıldığını, bunlardan birinin karıncanın karnına sarıldığını, diğerinin ise bireyin bacaklarının etrafına kıvrıldığını ortaya çıkardı.