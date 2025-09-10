NASA açıkladı! Mars’ta bulunan leopar benekli kaya gezegendeki en net yaşam işareti olabilir

NASA, Mars’ta keşfedilen “leopar benekli” kaya örneğinin gezegende yaşam olabileceğine dair bugüne kadar bulunan en net işaret olabileceğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
NASA açıkladı! Mars’ta bulunan leopar benekli kaya gezegendeki en net yaşam işareti olabilir
Yayınlanma:

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta keşfedilen bir kaya örneğinde bulunan benekli yapının, gezegende yaşam olduğuna dair en güçlü işaret olabileceğini açıkladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, Perseverance keşif aracı tarafından toplanan bir kaya örneğinin incelendiği belirtildi. Kaya üzerinde görülen haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya’da genellikle mikrobiyal aktiviteler sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

EN NET YAŞAM BELİRTİSİ

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” dedi. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz, söz konusu kayaları “astrobiyolojik açıdan en heyecan verici örnekler” olarak nitelendirdi. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox ise, “Bugün, insanlığın en derin sorularından biri olan evrende yalnız olup olmadığımıza yanıt bulmaya bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sapphire Kanyonu” adı verilen bu kaya örneği, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kayalık çıkıntılarından toplandı.

İstanbul Maltepe’de atış poligonuna gelen genç tabancayla intihar ettiİstanbul Maltepe’de atış poligonuna gelen genç tabancayla intihar ettiYurt
Trump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimiTrump’a yakınlığı ile biliniyordu! Aktivist Charlie Kirk’e suikast girişimiDünya
Meteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacakMeteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacakHava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

marsta hayat NASA
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!