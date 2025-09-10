NASA açıkladı! Mars’ta bulunan leopar benekli kaya gezegendeki en net yaşam işareti olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ta keşfedilen bir kaya örneğinde bulunan benekli yapının, gezegende yaşam olduğuna dair en güçlü işaret olabileceğini açıkladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, Perseverance keşif aracı tarafından toplanan bir kaya örneğinin incelendiği belirtildi. Kaya üzerinde görülen haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya’da genellikle mikrobiyal aktiviteler sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği ifade edildi.

EN NET YAŞAM BELİRTİSİ

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir.” dedi. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz, söz konusu kayaları “astrobiyolojik açıdan en heyecan verici örnekler” olarak nitelendirdi. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox ise, “Bugün, insanlığın en derin sorularından biri olan evrende yalnız olup olmadığımıza yanıt bulmaya bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sapphire Kanyonu” adı verilen bu kaya örneği, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kayalık çıkıntılarından toplandı.